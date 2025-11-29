© 2025 Kansas Public Radio

91.5 FM | KANU | Lawrence, Topeka, Kansas City
96.1 FM | K241AR | Lawrence (KPR2)
89.7 FM | KANH | Emporia
99.5 FM | K258BT | Manhattan
97.9 FM | K250AY | Manhattan (KPR2)
91.3 FM | KANV | Junction City, Olsburg
89.9 FM | K210CR | Atchison
90.3 FM | KANQ | Chanute

See the Coverage Map for more details

FCC On-line Public Inspection Files:
KANU, KANH, KANV, KANQ

Questions about KPR's Public Inspection Files?
Contact General Manager Feloniz Lovato-Winston at fwinston@ku.edu
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
105 Live

#2535 Savanna Chestnut

Published November 29, 2025 at 6:00 PM CST
Savanna Chestnut

Our live guest is Kansas country singer Savanna Chestnut, with a performance from Northside Social in Lawrence, KS. Plus tracks from Making Movies, Danny McGaw, Lily DeTaeye, Danielle Ate the Sandwich and more!

105 Live Playlist #2535

  1. XOPA - Making Movies
  2. Every Time I'm With You - Danny McGaw
  3. Baptism - Danielle Ate the Sandwich
  4. Dance With Me [Live at Northside Social] - Savanna Chestnut
  5. Scars [Live at Northside Social] - Savanna Chestnut
  6. Pushing Up Daisies [Live at Northside Social] - Savanna Chestnut
  7. Like A Desperado [Live at Northside Social] - Savanna Chestnut
  8. Flower in the Ditch [Live at Northside Social] - Savanna Chestnut
  9. It Was - Chely Wright
  10. My Baby's Holding it Down - Chuck Mead
  11. Metal, Metal (Studio 3 live from Iowa PBS) - Lily DeTaeye
  12. I Don't Want to Cry - BG & The Bunch
  13. Jordan - Suzannah Johannes
105 Live

105 Live studio sessions:

View all studio sessions.
Latest Episodes