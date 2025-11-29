#2535 Savanna Chestnut
Our live guest is Kansas country singer Savanna Chestnut, with a performance from Northside Social in Lawrence, KS. Plus tracks from Making Movies, Danny McGaw, Lily DeTaeye, Danielle Ate the Sandwich and more!
105 Live Playlist #2535
- XOPA - Making Movies
- Every Time I'm With You - Danny McGaw
- Baptism - Danielle Ate the Sandwich
- Dance With Me [Live at Northside Social] - Savanna Chestnut
- Scars [Live at Northside Social] - Savanna Chestnut
- Pushing Up Daisies [Live at Northside Social] - Savanna Chestnut
- Like A Desperado [Live at Northside Social] - Savanna Chestnut
- Flower in the Ditch [Live at Northside Social] - Savanna Chestnut
- It Was - Chely Wright
- My Baby's Holding it Down - Chuck Mead
- Metal, Metal (Studio 3 live from Iowa PBS) - Lily DeTaeye
- I Don't Want to Cry - BG & The Bunch
- Jordan - Suzannah Johannes