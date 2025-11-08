#2532: Nirvana Hope
Music from Kansas City, Wichita (via Nebraska), and Manhattan, KS with our in-studio guest Nirvana Hope for interview and tracks recorded live in Northside Social in Lawrence, KS.
105 Live Playlist #2532
- Windowsill - Bad Self Portraits
- Here Am I - Barnaby Bright
- Bite the Earth - World Engine
- Unlurned [Live at Northside Social] - Nirvana Hope
- If We Go Missing (Don't Come Looking) [Live at Northside Social] - Nirvana Hope
- Sensory Overload [Live at Northside Social] - Nirvana Hope
- Eloise - Social Cinema
- Unsustainable - Godzillionaire