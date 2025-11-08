© 2025 Kansas Public Radio

#2532: Nirvana Hope

Published November 8, 2025 at 6:00 PM CST
Nirvana Hope

Music from Kansas City, Wichita (via Nebraska), and Manhattan, KS with our in-studio guest Nirvana Hope for interview and tracks recorded live in Northside Social in Lawrence, KS.

105 Live Playlist #2532

  1. Windowsill - Bad Self Portraits
  2. Here Am I - Barnaby Bright
  3. Bite the Earth - World Engine
  4. Unlurned [Live at Northside Social] - Nirvana Hope
  5. If We Go Missing (Don't Come Looking) [Live at Northside Social] - Nirvana Hope
  6. Sensory Overload [Live at Northside Social] - Nirvana Hope
  7. Eloise - Social Cinema
  8. Unsustainable - Godzillionaire
