© 2026 Kansas Public Radio

91.5 FM | KANU | Lawrence, Topeka, Kansas City
96.1 FM | K241AR | Lawrence (KPR2)
89.7 FM | KANH | Emporia
99.5 FM | K258BT | Manhattan
97.9 FM | K250AY | Manhattan (KPR2)
91.3 FM | KANV | Junction City, Olsburg
89.9 FM | K210CR | Atchison
90.3 FM | KANQ | Chanute

See the Coverage Map for more details

FCC On-line Public Inspection Files:
KANU, KANH, KANV, KANQ

Questions about KPR's Public Inspection Files?
Contact General Manager Feloniz Lovato-Winston at fwinston@ku.edu
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
Live at Green Lady Lounge

Live at Green Lady Lounge - Ken Lovern's OJT (February 20, 2026)

Published February 21, 2026 at 7:01 PM CST
Ken Lovern's OJT

Ken Lovern's OJT brings the funk in this week's Live at Green Lady Lounge. This Kansas City organ jazz combo appears every week at the Green Lady and, on this show they'll play some originals, including "Nice and Easy", "Dreamanova" and more.

Live at Green Lady Lounge
Latest Episodes