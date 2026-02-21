91.5 FM | KANU | Lawrence, Topeka, Kansas City 96.1 FM | K241AR | Lawrence (KPR2) 89.7 FM | KANH | Emporia 99.5 FM | K258BT | Manhattan 97.9 FM | K250AY | Manhattan (KPR2) 91.3 FM | KANV | Junction City, Olsburg 89.9 FM | K210CR | Atchison 90.3 FM | KANQ | Chanute
Live at Green Lady Lounge - Ken Lovern's OJT (February 20, 2026)
Published February 21, 2026 at 7:01 PM CST
Ken Lovern's OJT brings the funk in this week's Live at Green Lady Lounge. This Kansas City organ jazz combo appears every week at the Green Lady and, on this show they'll play some originals, including "Nice and Easy", "Dreamanova" and more.