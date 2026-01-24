91.5 FM | KANU | Lawrence, Topeka, Kansas City 96.1 FM | K241AR | Lawrence (KPR2) 89.7 FM | KANH | Emporia 99.5 FM | K258BT | Manhattan 97.9 FM | K250AY | Manhattan (KPR2) 91.3 FM | KANV | Junction City, Olsburg 89.9 FM | K210CR | Atchison 90.3 FM | KANQ | Chanute
Live at Green Lady Lounge - Guitar Elation (January 24, 2026)
Published January 24, 2026 at 7:01 PM CST
It's guitars galore on this week's Live at Green Lady Lounge! Guitar Elation features two of KC's finest guitarists - Brian Baggett and Danny Embrey. They're joined by Ken Lovern at the Hammond organ and drummer Kenny Watson Jr. for an hour of original Kansas City jazz.