Live at Green Lady Lounge

Live at Green Lady Lounge - Guitar Elation (January 24, 2026)

Published January 24, 2026 at 7:01 PM CST
Guitar Elation
BRIAN TURNER

It's guitars galore on this week's Live at Green Lady Lounge! Guitar Elation features two of KC's finest guitarists - Brian Baggett and Danny Embrey. They're joined by Ken Lovern at the Hammond organ and drummer Kenny Watson Jr. for an hour of original Kansas City jazz.

Live at Green Lady Lounge
