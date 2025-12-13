© 2025 Kansas Public Radio

91.5 FM | KANU | Lawrence, Topeka, Kansas City
96.1 FM | K241AR | Lawrence (KPR2)
89.7 FM | KANH | Emporia
99.5 FM | K258BT | Manhattan
97.9 FM | K250AY | Manhattan (KPR2)
91.3 FM | KANV | Junction City, Olsburg
89.9 FM | K210CR | Atchison
90.3 FM | KANQ | Chanute

See the Coverage Map for more details

FCC On-line Public Inspection Files:
KANU, KANH, KANV, KANQ

Questions about KPR's Public Inspection Files?
Contact General Manager Feloniz Lovato-Winston at fwinston@ku.edu
Donate
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
0:00 0:00
Available On Air Stations
Live at Green Lady Lounge

Live at Green Lady Lounge - Tim Whitmer Good Time Quartet/Rod Fleeman (December 13, 2025)

Published December 13, 2025 at 7:00 PM CST
Tim Whitmer
Brian Turner

Tim Whitmer's Good Time Quartet is joined by guitarist Rod Fleeman to preview some tunes from their new CD of Christmas songs, Happy Holidays. The hour includes Jingle Bell Rock and The Christmas Song, plus originals like Plaza Tidings and Christmas in Wakeeney.

Live at Green Lady Lounge
Latest Episodes