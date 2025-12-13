91.5 FM | KANU | Lawrence, Topeka, Kansas City 96.1 FM | K241AR | Lawrence (KPR2) 89.7 FM | KANH | Emporia 99.5 FM | K258BT | Manhattan 97.9 FM | K250AY | Manhattan (KPR2) 91.3 FM | KANV | Junction City, Olsburg 89.9 FM | K210CR | Atchison 90.3 FM | KANQ | Chanute
Live at Green Lady Lounge - Tim Whitmer Good Time Quartet/Rod Fleeman (December 13, 2025)
Published December 13, 2025 at 7:00 PM CST
Tim Whitmer's Good Time Quartet is joined by guitarist Rod Fleeman to preview some tunes from their new CD of Christmas songs, Happy Holidays. The hour includes Jingle Bell Rock and The Christmas Song, plus originals like Plaza Tidings and Christmas in Wakeeney.