91.5 FM | KANU | Lawrence, Topeka, Kansas City 96.1 FM | K241AR | Lawrence (KPR2) 89.7 FM | KANH | Emporia 99.5 FM | K258BT | Manhattan 97.9 FM | K250AY | Manhattan (KPR2) 91.3 FM | KANV | Junction City, Olsburg 89.9 FM | K210CR | Atchison 90.3 FM | KANQ | Chanute
Live at Green Lady Lounge - Ken Lovern's OJT (November 1, 2025)
Published November 1, 2025 at 7:01 PM CDT
Ken Lovern's Organ Jazz Trio - OJT for short - is in the spotlight on this week's Live at Green Lady Lounge, with an hour of original Kansas City jazz, including "Not the Most Lit Joint" and "Tough Martinis".