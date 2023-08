Kansas Public Radio is proud to present eight weeks of memorable performances from the historic BBC Proms, featuring music from some of the most esteemed musicians in the world. Tune in during Afternoon Classical from 1-3 p.m. beginning Friday, August 4.

AUGUST 4: FIRST NIGHT OF THE PROMS

BBC Singers

BBC Symphony Chorus

BBC Symphony Orchestra

Dalia Stasevska, conductor; Paul Lewis, Piano

SIBELIUS: Finlandia

FROLYAK: Let There Be Light

GRIEG: Piano Concerto in A minor

SIBELIUS: Snöfrid, Op. 29

BRITTEN: The Young Person’s Guide to the Orchestra

AUGUST 11

BBC Philharmonic

Mark Wigglesworth, conductor; Sir Stephen Hough, piano

MASON: New Work (TBD)

RACHMANINOV: Piano Concerto No. 1 in Fsharp minor

MAHLER: Symphony No. 1 in D major

AUGUST 18

BBC Symphony Orchestra

Josep Pons, conductor; María Dueñas, violin

FALLA: La vida breve

LALO: Symphonie espagnole

DEBUSSY: Images – Ibéria

RAVEL: Bolero

AUGUST 28

Hallé

Hallé Choir

BBC Symphony Chorus

Sir Mark Elder, conductor; Mané Galoyan, soprano; Dmytro Popov, tenor; Rodion Pogossov, baritone

RACHMANINOV: The Bells

SHOSTAKOVICH: Symphony No. 5 in D minor

SEPTEMBER 1

BBC National Orchestra of Wales

Ryan Bancroft, conductor; Isata Kanneh-Mason, piano

PROKOFIEV: Piano Concerto No. 3 in C major

TCHAIKOVSKY: Symphony No. 5 in E minor

SEPTEMBER 8

Budapest Festival Orchestra

Iván Fischer, conductor; Anna-Lena Elbert, soprano; Sir András Schiff, piano

LIGETI: Mysteries of the Macabre

BARTÓK: Piano Concerto No. 3

BEETHOVEN: Symphony No. 3 in E flat major, ‘Eroica'

SEPTEMBER 15

Boston Symphony Orchestra

Andris Nelsons, conductor; Jean-Yves Thibaudet, piano

SIMON: Four Black American Dances

STRAVINSKY: Petrushka (1947 version)

GERSHWIN: Piano Concerto in F major

RAVEL: La valse

SEPTEMBER 22: LAST NIGHT OF THE PROMS

BBC Symphony Orchestra

BBC Symphony Chorus

BBC Singers

Marin Alsop, conductor; Lise Davidsen, soprano; Sheku Kanneh-Mason, cello

STRAUSS: Don Juan

COLERIDGE-TAYLOR: Deep River

BRUCH: Kol nidrei, Op. 47

WILSON: 1922

WAGNER: Tannhäuser – ‘Dich, teure Halle’

MASCAGNI: Cavalleria rusticana – Easter Hymn

MASCAGNI: Cavalleria rusticana – Intermezzo

VERDI: Macbeth – ‘Vieni! t’affretta!’

KÁLMÁN: The Gypsy Princess – ‘Heia, heia, in den Bergen ist mein Heimatland’

TRADITIONAL: Fantasia on British Sea Songs

ARNE: Rule, Brittania!

ELGAR: Pomp and Circumstance March No.1 in D major, ‘Land of Hope and Glory’

PARRY: Jerusalem

UNKNOWN: The National Anthem

TRADITIONAL: Auld Lang Syne