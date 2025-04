Los legisladores de Kansas quieren reducir los requisitos de vacunación en medio de un brote de sarampión en el estado

Read this story in English.

El brote de sarampión en el suroeste de Kansas continúa creciendo. Los datos del State Health- Departamento de Salud Estatal muestran que en seis condados 23 personas han dado resultado positivo a sarampión desde principios de este año. Los datos publicados el miércoles mostraron que el número de casos y los condados afectados por la propagación se han duplicado.

El Departamento de Salud y Medio Ambiente de Kansas informó por primera vez sobre un caso de sarampión en el condado de Stevens el 13 de marzo, indicando que era el primer caso de sarampión en Kansas desde el 2018. Sin embargo, el tablero de datos de sarampión del estado también muestra dos casos, uno en enero y otro en febrero. Un portavoz del Departamento de Salud estatal dijo que esos casos fueron "identificados retrospectivamente" y forman parte del brote actual. Los otros ocho casos se registraron este mes.

La gobernadora demócrata Laura Kelly dijo durante una conferencia de salud en Wichita que los funcionarios estatales están monitoreando de cerca el brote y asegurándose de que las personas infectadas estén aisladas. También recomiendan a los habitantes de Kansas a vacunarse.

"Son seguras y efectivas", dijo Kelly. "Tengo dos hijos. Ambos fueron vacunados. Están vivos y bien".

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades clasifican un brote de sarampión como tres o más casos vinculados entre sí. Esto convierte a Kansas en uno de los estados con un brote de sarampión. Texas tiene el brote más grande , con más de 300 casos de sarampión. Los expertos en salud dicen que la enfermedad puede causar complicaciones graves, hospitalización o la muerte.

Los CDC han confirmado una muerte en el curso del brote en Texas. En Nuevo México, las autoridades sanitarias están investigando la causa de muerte de una persona que dio positivo por sarampión.

La continua propagación de la enfermedad en Kansas se produce mientras los legisladores estatales en Topeka están considerando un proyecto de ley que incluye aflojar los requisitos de vacunación en las regulaciones de cuidado infantil.

El proyecto de ley está destinado a reducir tarifas específicas y requisitos de capacitación para los centros de atención infantil temprana. Pero una disposición amplía las exenciones religiosas para las vacunas que se requieren para los programas de cuidado infantil. La Cámara de Representantes de Kansas aprobó recientemente el proyecto de ley con apoyo bipartidista.

Los defensores de las vacunas en Kansas argumentan que los cambios en los requisitos podrían reducir las tasas de vacunación en medio de un creciente problema de salud pública.

"Cuantos más niños sin vacunar haya en un entorno, más probabilidades hay de que el sarampión o cualquier otra enfermedad se propague en la población", dijo el rabino Moti Rieber, director ejecutivo de Kansas Interfaith Action.

Celia Llopis-Jepsen / Kansas News Service Una foto de las vacunas contra el sarampión, las paperas y la rubéola.

¿Qué es el sarampión?

El sarampión, también conocido como rubéola, es una infección altamente contagiosa causada por un virus. Se propaga a través del aire.

El Dr.. Dana Hawkinson, director médico de prevención y control de infecciones en el Sistema de Salud de la Universidad de Kansas, dijo que la enfermedad puede permanecer en el aire hasta por dos horas. Explicó que espera que aumente el número de casos en Kansas debido a la facilidad con que se propaga el sarampión.

“Con la disminución de las tasas generales de vacunación, creo que debemos esperar que haya más casos”, dijo. “Solo porque menos personas vacunadas significa más personas susceptibles a la enfermedad”.

Hawkinson mencionó que el sarampión puede causar problemas de salud graves, como neumonía. En casos raros, puede llevar a daño cerebral y sordera. Comentó que una de cada cinco personas que contraen sarampión es hospitalizada y que puede ser mortal.

“Esta puede ser una enfermedad devastadora”, dijo Hawkinson. “Es lamentable porque sabemos que tenemos la mejor medida de seguridad preventiva, que es la vacuna”.

Los funcionarios de salud del estado indican que nueve de las 10 personas en Kansas que dieron resultado positivo a sarampión no estaban vacunadas, y una estaba parcialmente vacunada.

Síntomas

Hawkinson explicó que los síntomas del sarampión típicamente comienzan como un resfriado común. Una persona infectada puede tener fiebre, dolor de garganta, secreción nasal y tos leve. Alrededor de dos a tres días después, la persona puede desarrollar manchas blancas en la boca, conocidas como manchas de Koplik . Aproximadamente tres a cinco días después, la persona desarrollará una erupción roja (salpullido) y con manchas , que, según Hawkinson, generalmente comienza en la cabeza y la cara y luego se extiende hacia abajo.

Los expertos dicen que si sospecha que usted o su hijo tiene sarampión , es mejor que se queden en casa alejados de otras personas. Hawkinson también dijo que es importante llamar con anticipación antes de llevar a alguien con una posible infección al médico, la sala de emergencias o una clínica de urgencias.

“Lo mejor es llamar antes para que puedan tomar las precauciones necesarias y proteger a otras personas en esas áreas”, explicó.

El sitio web del Departamento de Salud del estado ofrece más información sobre el sarampión y como identificar los síntomas .

Prevención del sarampión

Hawkinson recomienda la vacunación completa contra el sarampión como la mejor forma de evitar contraer la enfermedad.

“Tenemos una vacuna que se ha utilizado durante cinco o seis décadas”, dijo Hawkinson. “Tiene un gran historial de seguridad. Tiene una excelente historia de efectividad para prevenir la enfermedad y especialmente las complicaciones de la enfermedad”.

Existen dos tipos de vacunas para el sarampión : MMR y MMRV. Los niños necesitan dos dosis de cualquiera de las vacunas para estar completamente protegidos contra el sarampión. La primera dosis debe administrarse cuando un niño tenga entre 12 y 15 meses de edad y la segunda cuando tenga entre 4 y 6 años. However, the MMVR second dose can be administered as early as 3 months after the first dose.

Sin embargo, la segunda dosis de la vacuna MMRV se puede administrar tan pronto como 3 meses después de la primera dosis.

Hawkinson dijo que ahora es un buen momento para verificar el estado de vacunación de tu familia. Mencionó que los niños y adultos no vacunados o las personas que no recibieron ambas dosis de la vacuna deberían considerar vacunarse ahora.

File photo / Kansas News Service Los expertos en salud instan a vacunar a los niños contra el sarampión.

Tasas de vacunación y legislación reciente

Para que la comunidad esté protegida del sarampión, los CDC afirman que alrededor del 95% de la población debe estar vacunada contra la enfermedad. Aproximadamente el 90% de los habitantes de Kansas están vacunados contra el sarampión.

En los últimos años, los legisladores estatales han cuestionado los requisitos de vacunación en el estado.

La Cámara de Representantes de Kansas aprobó recientemente un proyecto de ley destinado a reducir o eliminar tarifas y requisitos de capacitación para las instalaciones de cuidado infantil. Ese proyecto de ley incluye una disposición que agrega la oposición moral y ética a la definición de exenciones religiosas para las vacunas que los niños deben recibir antes de asistir a programas de cuidado infantil.

El rabino Moti Rieber, director ejecutivo de Kansas Interfaith Action, dijo que el cambio es imprudente. Comentó que la mayoría de las religiones aprueban las vacunas.

"En el sentimiento anti-vacunas, a veces se llama 'religioso', pero en realidad, tiene más que ver con los temores de las personas", dijo Rieber. "En realidad no tiene una base religiosa".

Rieber mencionó que cambiar la definición de la exención religiosa para los requisitos de vacunas en las instalaciones de cuidado infantil también podría abrir la puerta a cambios para las escuelas públicas K-12, que requieren varias otras vacunas para los niños.

Rieber dijo que apoya la ampliación del acceso al cuidado infantil accesible en Kansas, pero que la enmienda podría perjudicar a los niños vacunados y no vacunados.

“El mayor problema es la posibilidad de que esto cree un precedente que quite a la escuela o al centro la capacidad de proteger a sus niños no permitiendo la presencia de niños no vacunados en el lugar”, explicó.

Los legisladores en la Cámara no discutieron los detalles del proyecto de ley ni las razones para incluir los cambios en la exención de las vacunas antes de votar para su aprobación. El proyecto de ley ahora está en el Senado.